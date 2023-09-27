'Будуть гарні новини': у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

Тарнавський повідомив, що українські військові стабільно просуваються та знищують росіян.

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На Таврійському напрямку ЗСУ мають успіхи / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що у ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати на добрі новини.

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини", - написав він у своєму Telegram.

Також Тарнавський зазначив, що українські військові стабільно просуваються та знищують росіян. Він також показав відео роботи підрозділу аеророзвідки "Кобра" та один з таких випадків.

відео дня

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку / скріншот: Главред

Дивіться відео, як українські військові знищують окупантів:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом. за даними Генштабу ЗСУ російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки.

Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки на Запоріжжі. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку і наступальні дії - на Бахмутському.

Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас. ЗСУ контролюють вогнем трасу "Бахмут-Горлівка", що значно погіршує логістику окупантів, пояснив керівник прес-служби Східного угруповання військ.

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