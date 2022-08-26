Ситуація може різко погіршитися: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в 3 регіонах України

Війна в Україні / pixabay, Главред

Віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що на випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.

Як заявила Верещук в ефірі телемарафону, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.

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Зазначимо, тільки за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3908 осіб з них 777 дітей:

5 тисяч людей виїхали в Україну, в основному жінки і діти;

5123 людини виїхали із Запорізької області;

з Харківської області виїхали 1681.

Всього з тимчасово окупованих територій виїхали 12 054 осіб, з них 5 717 дітей.

Евакуація з Донецької області

Влада України зобов'язала жителів Донецької області терміново евакуюватися, людей забезпечать повним супроводом і допомогою, сказав президент Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що чим більше жителів виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває в зоні бойових дій на Донбасі і переконувати їх у необхідності виїзду.

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