Ситуація може різко погіршитися: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в 3 регіонах України

Тільки за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3908 осіб з них 777 дітей.
Віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що на випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.
Як заявила Верещук в ефірі телемарафону, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.
"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.
Зазначимо, тільки за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3908 осіб з них 777 дітей:
- 5 тисяч людей виїхали в Україну, в основному жінки і діти;
- 5123 людини виїхали із Запорізької області;
- з Харківської області виїхали 1681.
Всього з тимчасово окупованих територій виїхали 12 054 осіб, з них 5 717 дітей.
Евакуація з Донецької області
Влада України зобов'язала жителів Донецької області терміново евакуюватися, людей забезпечать повним супроводом і допомогою, сказав президент Володимир Зеленський.
Президент підкреслив, що чим більше жителів виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває в зоні бойових дій на Донбасі і переконувати їх у необхідності виїзду.
Читайте також:
- Зупинка та евакуація: у Києві транспорт працюватиме по-новому під час тривоги
- Готуються до можливого вторгнення Білорусі: на Волині склали план евакуації населення
- Ситуація погіршується: обов'язкову евакуацію можуть ввести ще в декількох регіонах України