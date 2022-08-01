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Зупинка та евакуація: у Києві транспорт працюватиме по-новому під час тривоги

1 серпня 2022, 18:35

У метрополітені як і раніше під час повітряної тривоги не буде здійснюватися перевезення наземними ділянками і закривати роботу станцій відкритого типу.

Тролейбус
У Києві ввели нові правила проїзду в транспорті / УНІАН

В Києві під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт, у тому числі і приватні перевізники, зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Як повідомили у Київській міській адміністрації, відповідне рішення Ради оборони міста Києва буде діяти з сьогоднішнього дня.

"Пасажири повинні покинути салон і пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що в метрополітені як і раніше під час повітряної тривоги не буде здійснюватися перевезення наземними ділянками і закривати роботу станцій відкритого типу.

Зупинка та евакуація: у Києві транспорт працюватиме по-новому під час тривоги

Як бути з оплаченими квитками

Як уточнив заступник голови КМДА Микола Поворозник, у Києві пасажирам наземного комунального транспорту, які повертатимуться з укриттів після відбою повітряної тривоги, повторно платити за проїзд не потрібно.

"Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух в тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це і отримають відповідні інструкції", – прокоментував Поворозник.

Він також роз'яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу будуть довозити пасажирів до найближчої зупинки, автобуси і тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені". Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо оплачений проїзд після відновлення руху", – додав Поворозник.

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