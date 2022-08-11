Ситуація погіршується: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в декількох регіонах України

Евакуація в Україні / УНІАН

Віцепрем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що обов'язкова евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

"Обов'язкова евакуація з Донецької області поки єдина. Але наші прогнози і аналізи вказують на те, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах", - розповіла Верещук.

За її словами, "ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться і надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".

"Ми розуміємо, що робить ворог і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, критичні об'єкти будуть ймовірно об'єктами їх атак. Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати і розуміємо, що частина міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської області може опинитися без засобів до життя: опалення, світла. Навіть ті мережі, які є, навіть якщо тільки електричні, вони не витримають навантаження і ми вже це прогнозуємо", - додала Верещук.

Вона також додала, що за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3908 осіб з них 777 дітей:

5 тисяч людей виїхали в Україну, в основному жінки і діти;

5123 людини виїхали із Запорізької області;

з Харківської області виїхали 1681.

Всього з тимчасово окупованих територій виїхали 12 054 осіб, з них 5 717 дітей.

Евакуація з Донецької області

Влада України зобов'язала жителів Донецької області терміново евакуюватися, людей забезпечать повним супроводом і допомогою, сказав президент Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що чим більше жителів виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває в зоні бойових дій на Донбасі і переконувати їх у необхідності виїзду.

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