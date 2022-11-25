Ситуація може погіршитись до 28 листопада: РФ готується до загострення на кордоні - Генштаб

Російські окупанти можуть влаштувати провокації на кордоні з Україною / Колаж фото Reuters, УНІАН

Російське командування готує окупантів до "загострення" ситуації на російсько-українському кордоні. Ситуація може загостритися до 28 листопада. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

У РФ поширюють чутки про те, що нібито Україна і НАТО хочуть "захопити частину Білорусі та Росії".

"Противник поширює інформацію і готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому їм очікується, що "НАТО і Україна вимагатимуть захопити кордони миролюбної Білорусі та Росії. Це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року", - сказав Громов.

Він не виключає, що РФ спробує влаштувати провокації на кордоні.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

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