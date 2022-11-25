УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ситуація може погіршитись до 28 листопада: РФ готується до загострення на кордоні - Генштаб

25 листопада 2022, 16:59

Російські окупанти можуть влаштувати в цей період провокації на українському кордоні.

Олексій Громов, російські військові, російські війська
Російські окупанти можуть влаштувати провокації на кордоні з Україною / Колаж фото Reuters, УНІАН

Російське командування готує окупантів до "загострення" ситуації на російсько-українському кордоні. Ситуація може загостритися до 28 листопада. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

У РФ поширюють чутки про те, що нібито Україна і НАТО хочуть "захопити частину Білорусі та Росії".

"Противник поширює інформацію і готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому їм очікується, що "НАТО і Україна вимагатимуть захопити кордони миролюбної Білорусі та Росії. Це нагадує сценарій вже проведених білорусами навчань у вересні поточного року", - сказав Громов.

Він не виключає, що РФ спробує влаштувати провокації на кордоні.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до перемовин РФ, якщо вони будуть ґрунтуватися на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року.

Першим кроком Москви має стати виведення своїх окупаційних військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, вже не ставить перед собою "завдання по зміні влади в Україні". За словами Пєскова, мовляв, "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна РФ проти України затягнеться, а ЗСУ продовжуватимуть здобувати перемогу на полі бою, Путін може повернутися до ядерних погроз. На думку Остіна, якщо агресора Росію не зупинити, інші автократи світу спробують отримати ядерні озброєння.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:59

Ситуація може погіршитись до 28 листопада: РФ готується до загострення на кордоні - Генштаб

16:36

Є позитивні новини: Гайдай розповів про те, що діється на фронтіВідео

16:14

"Ми не відступимо": Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні пережити цю зиму

16:07

Дригає ногою та має фіолетові руки: з'явилися нові чутки про хворобу ПутінаВідео

15:48

"Пластична операція їй вже не допоможе": дочка Успенської без бюстгальтера навела шороху в мережі

Реклама
15:41

Не тільки нашийник і повідець: що потрібно купити собаці для комфортного життя

15:07

Хотів заробити грошей на весілля: російський контрактник повернувся додому в труні

14:48

Не поступається дизайнерському і коштує копійки: як зробити новорічний вінок своїми рукамиВідео

14:44

Порятунок для Павелка: як суд, де розглядали його справу, раптово "замінували"

14:07

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Ford Ranger

14:06

"Це національні рішення": генсек НАТО прокоментував ідею Польщі перемістити Patriot в Україну

13:37

Відключення світла в Україні: 30% споживачів досі без електрики, ремонту заважає погодаВідео

13:23

"Не спонсор тероризму, а звичайний гопник": експерт пояснив, чому рішення ЄП про РФ запізнилося

13:06

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

13:00

"Слова не захистять від ракет": глава МЗС Британії після зустрічі з Зеленським пообіцяв допомогу УкраїніВідео

12:26

Частковий блек-аут фактично відбувся: майже уся генерація "лягла"Погляд

12:25

"Жахливий початок зими": Столтенберг пояснив гнів Путіна, з яким той обстрілює УкраїнуВідео

12:18

В Favbet Tech розповіли, як у складі IT-армії допомагають ЗСУ боротися з окупантами реклама

12:09

Всі очманіли: Лоліта зганьбила Кіркорова за "голий" наряд на сценіВідео

12:06

"Капітуляції в обмін на світло не буде": Подоляк заявив, що Україна не боїться жалюгідних погроз РФВідео

Реклама
12:04

Чим корисний авокадо для жінок і чоловіків

12:00

Ескадрилья збитих льотчиків: чому Медведчук може розраховувати тільки на ЯлтуПогляд

11:55

Галкін прокоментував щемливе фото дівчинки, якій заряджали інгалятор на заправці

11:49

Три області завалить снігом: синоптик розповів, куди вже сьогодні прийде зимаВідео

11:26

Хотів повторити "подвиг" прадіда і пішов добровольцем: в Україні ліквідували окупанта з Томська

11:24

ЄС застосує тактику "тисячі порізів" проти РФ після її визнання спонсором тероризму – ЧорновілВідео

11:08

"Найскладніший етап пройдено": в Укренерго повідомили, що скоро закінчаться аварійні відключення

10:55

Перемир'я - єдиний шанс для Путіна перемогти, Захід має посилити підтримку України - CNN

10:54

Чи зможе РФ знову масово вдарити ракетами найближчим часом: прогноз ISWВідео

09:53

Яка ситуація зараз у Києві: що зі світлом, водою, теплом та зв'язкомВідео

09:33

США переконали Польщу не передавати Україні Міг-29 на початку вторгнення-ЗМІ

09:00

Контрудар ЗСУ на Запоріжжі: знищено 20 окупантів, понад 15 пораненоВідео

08:32

Підсумки дев'яти місяців війни: в Росії зруйновано все, що будувалося тридцять роківПогляд

08:25

Меркель хотіла організувати переговори з Путіним, але не мала важелів впливу на диктатора-ЗМІ

08:13

"Потрібно вирішувати за законом": в РФ заговорили про захоплення Вірменії

07:23

На Запоріжжі в авто підірвали колаборанта Калашника

07:06

"Ми стабільно кладемо батальйон": Арестович розповів, скільки військових армія РФ втрачає щодня

07:00

Час прибирати диктатора: Чорновіл – про наслідки визнання Росії спонсором тероризму

06:30

"Путін сам відведе свої війська з України": Маломуж назвав, що саме "дотисне" диктатораВідео

06:00

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

Реклама
05:52

У Росії дуже великі проблеми, і блекаути не допоможутьПогляд

05:40

Зеленський анонсував серйозні новини для УкраїниВідео

05:17

"Це кінець для них": експерти назвали ключові міста, з яких ЗСУ потужно виб'ють окупантів узимкуВідео

04:45

Коли ставити новорічну ялинку, щоб цілий рік була удача та достаток: сприятливі дати

03:50

Не додавайте 2 інгредієнта в салат: божевільний рецепт Оселедця під шубою на Новий рік 2023Відео

03:20

Снігом засипатиме: в Україну мчить потужний циклонВідео

02:15

"У Путіна є козир": експерт пояснив, як РФ може змусити світ припинити допомагати УкраїніВідео

01:32

Емілі Ратаковскі показала фігуру в леопардовому бікіні - без ретуші і з синцями на сідницях

00:51

Прикмети на 25 листопада: які дві речі потрібно зробити, щоб стати багатшимВідео

00:08

Юрій Романенко. Нові ракетні удари тільки зміцнять рішучість українцівВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти