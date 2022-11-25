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Хотів заробити грошей на весілля: російський контрактник повернувся додому в труні

25 листопада 2022, 15:07

Росіянин захотів "легких" грошей, вбиваючи українців, але поплатився.

Ліквідований окупант
Ліквідований окупант / соцмережі

На війні в Україні був ліквідований російський контрактник, який хотів підзаробити, беручи участь у бойових діях.

25-річного Володимира Денисова поховали 22 листопада, це у нього був не перший контракт, пишуть росЗМІ.

За словами знайомих загиблого, вдома його чекали батьки, сестра і кохана дівчина.

"Батько його дуже відмовляв, але він сказав, що сходить на контракт в останній раз і повернеться. Хотів заробити грошей на весілля", - розповіли знайомі окупанта.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано майора російської окупаційної армії Євген Задворний, який раніше брав участь у військовій кампанії РФ в Сирії. Загарбник недавно став батьком, але це не завадило йому відправитися воювати в нашу країну.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
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