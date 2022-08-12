Ситуація критична: мер Енергодара б'є на сполох через дії росіян

Енергодар знаходиться в критичній ситуації / скріншот YouTube

Місто Енергодар, який знаходиться біля Запорізької АЕС, зараз перебуває у критичній ситуації. За останні тижні росіяни вели особливо запеклі бої, розповів мер Енергодара Дмитро Орлов в інтерв'ю для РБК-Україна, оприлюдненому в п'ятницю, 12 серпня.

"Ситуація критична. На мою думку, зараз спостерігається найбільше загострення за останні два-три місяці. Вже три тижні окупанти з кожним днем поводяться все агресивніше і нахабніше. Вони обстрілюють території промислового майданчика ЗАЕС, обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища. Є випадки, коли під їх обстріли потрапляють приватні будинки, є жертви", – сказав він.

За словами Орлова, росіяни прикриваючись найбільшою атомною станцією Європи і користуються тим, що ЗСУ не мають можливості дати адекватної відповіді, щоб уникнути попадання по АЕС.

"Оскільки вогню у відповідь немає, а їм потрібно спровокувати якусь резонансну ситуацію, то вони почали обстрілювати саму станцію з гранатометів. Є навіть потрапляння в азотно-кисневу станцію, загальностанційні об'єкти Запорізької атомної станції", - розповів мер.

Він повідомив що три дні тому окупанти під час мінометного обстрілу потрапили по розподільній підстанції, яка забезпечує Енергодар електрикою. Внаслідок цього місто кілька годин було без електропостачання.

"Тобто місто було вже на межі гуманітарної катастрофи. Але завдяки злагодженій роботі фахівців атомної станції і комунальників вдалося за три години відновити всі ці життєво необхідні послуги", – заявив Орлов і додав, що газу в Енергодарі немає вже близько місяця.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровцы".

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