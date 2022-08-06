Нові вибухи в Енергодарі: у мерії попередили, що може статися некерована ядерна катастрофа

У мерії Енергодара попередили, що може статися некерована ядерна катастрофа/ УНІАН, Reuters

Російські загарбники в суботу, 6 серпня, продовжили обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Так, нові вибухи лунали біля ЗАЕС близько 17:00.

Це збільшує загрозу катастрофи, заявила керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, світ боїться керованої ядерної зброї Путіна, тим часом над людством нависла загроза некерованої ядерної катастрофи.

"Поки людство боїться керованої ядерної зброї Путіна, в Енергодарі щомиті є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа", – заявила Дабіжа.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

В Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на окупованій ЗАЕС. В Офісі президента України вимагають, щоб захоплену атомну електростанцію окупанти передали під контроль спеціальної комісії.

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