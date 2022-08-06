Нові вибухи в Енергодарі: у мерії попередили, що може статися некерована ядерна катастрофа

Окупанти продовжують обстрілювати ЗАЕС, нові вибухи пролунали ввечері в суботу, 6 серпня.
Російські загарбники в суботу, 6 серпня, продовжили обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Так, нові вибухи лунали біля ЗАЕС близько 17:00.
Це збільшує загрозу катастрофи, заявила керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За її словами, світ боїться керованої ядерної зброї Путіна, тим часом над людством нависла загроза некерованої ядерної катастрофи.
"Поки людство боїться керованої ядерної зброї Путіна, в Енергодарі щомиті є ризик, що станеться некерована ядерна катастрофа", – заявила Дабіжа.
Обстріл окупантами Запорізької АЕС
Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".
В Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на окупованій ЗАЕС. В Офісі президента України вимагають, щоб захоплену атомну електростанцію окупанти передали під контроль спеціальної комісії.
Читайте також:
- Окупанти розмістили вибухівку у машзалі енергоблока ЗАЕС
- Дрони-камікадзе ЗСУ біля ЗАЕС "покришили" окупантів РФ разом з технікою
- "Відвертий і зухвалий злочин, акт терору": Зеленський жорстко відреагував на обстріл ЗАЕС