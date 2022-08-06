Діти і ексдружина живуть в Україні: ідентифіковано командира РФ, який командує окупантами в Енергодарі

Вадим Клименко до лав російської армії потрапив ще до 2014-го року / Фото t.me/osintbees

В Україні ідентифікували командира одного з підрозділів армії РФ, яке зараз знаходиться в тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області. Ним виявився полковник Клименко Вадим Володимирович.

Як пише Telegram-канал OSINT Бджоли, народився окупант на території України, де досі проживають його колишня дружина і діти.

"Мова йде про 7-му військову базу (в/ч 09332) РФ, місце дислокації – м.Гудаута, Абхазія. Командир-полковник Клименко Вадим Володимирович, 30.09.1970 року народження, уродженець смт Просяна Покровського району Дніпропетровської області. За нашими даними, його колишня дружина, син і дочка досі живуть в Україні, але це не заважає йому особисто давати вказівки обстрілювати міста України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лав російської армії Вадим Клименко потрапив не в 2014 році, а набагато раніше.

"Уже в 1999 році він відзначився на війні в Чечні у складі бригади морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу в 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. Має звання "герой Росії", - йдеться у повідомленні.

Адреси реєстрації окупанта Клименка: м Москва, вул.Садова-Спаська, д. 3, корп. 2, к.1305 (гуртожиток Міноборони); Камчатський край, м. Петропавловськ-Камчатський, вул. Лукашевського, д. 6.

Паспорт РФ 3015 546749 виданий відділ УФМС Росії по Камчатському краю в м Петропавловську-Камчатському 20.10.2015.

Як повідомляв Главред, журналісти-розслідувачі змогли встановити особистість російського окупанта, який відрізав геніталії ще живому полоненому українцю, а потім жорстоко вбив його. Катом виявився 29-річний уродженець російської республіки Тива Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат".

Раніше з'ясувалося, що російський командир 38-ї окремої мотострілецької бригади шостої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Максимов віддавав накази вбивати українців в Харківській області. Сам він родом з Ужгорода на Закарпатті.

Інші новини: