У РФ колосальні втрати під Авдіївкою: ЗСУ 'перемелюють' тисячі окупантів

РФ кидає останнім часом багато техніки та особового складу на штурм, розповів Віталій Барабаш.

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Тривають важкі бої за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже непростою, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені завдання і взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають і по камерах видно, коли дрони літають", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади. Тільки за минулу добу по громаді ворог завдав 46 масованих ударів, зазначив глава Авдіївської МВА.

відео дня

"По позиціях зазвичай рахується сотнями. Іноді заїжджаючи в місто і перебуваючи там кілька годин - заїжджаєш і картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а по годинах", - додав Барабаш.

Евакуація з Авдіївки

Як уточнив він у коментарі Суспільному, з Авдіївки були евакуйовані ще чотири людини, в місті залишаються 1206 жителів.

23 грудня з Авдіївки в Донецькій області евакуювали ще трьох жінок і одного чоловіка. Зараз у місті, за даними Барабаша, залишаються 1206 осіб.

Що кажуть У Генштабі

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в Facebook, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою важка ситуація. Ворог намагатиметься реалізувати поставлені завдання про взяття міста.

Нагадаємо, що окупанти женуть велику кількість техніки під Авдіївку. Ще недавно російська армія з однаковою силою і одночасно тиснула на всю лінію оборони на Авдіївському напрямку. Зараз вона змінила тактику.

У ЗСУ розкрили ситуацію щодо коксохіму. Сили оборони України продовжують утримувати Авдіївку і відбивають атаки російських окупантів в Авдіївському районі, сказав представник ЗСУ Олександр Штупун.

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