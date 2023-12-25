Бої за Авдіївку: у ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

Сили оборони України в районі Авдіївки підтягують резерви і завдають окупантам агресора Росії важких втрат, сказав представник ЗСУ Олександр Штупун.

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Загрози реального оточення ЗСУ в Авдіївці поки що немає - Штупун / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

В районі Авдіївки Донецької області продовжуються активні бойові дій, але реальної загрози оточення ЗСУ в місті немає. Українські війська підтягують резерви, переформатуються і завдають важких втрат російським окупантам. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на даний момент реальної загрози оточення Авдіївки немає.

"Зараз ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення і прориву завжди є, але ми підтягуємо резерви, переформатуємося, наносимо ворогові втрати. Щодня він там втрачає 300-400 осіб мертвими і пораненими і дуже багато військової техніки", - сказав Штупун. відео дня

За його словами, у військ РФ ще є можливість потягувати сили, проте їхня військова техніка вже не тієї якості, як раніше.

"Правда, зараз може бути колона, в якій їде Т-90М "Прорив" – досить нова російська техніка – і поруч з ним Т-62 або якась БМП, якій 60 років", - додав Олександр Штупун і підкреслив, що при тумані і сніжній погоді ворог більше використовує військову техніку, оскільки в такій ситуації обидві сторони не можуть застосовувати БПЛА.

Ситуація в Авдіївці

Битва за Авдіївку в перспективі може призвести до перелому у війні, вважає керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. Російські окупанти намагаються оточити місто, але несуть великі втрати.

Путін "зрушує" терміни захоплення Авдіївки, вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. На думку експерта, росіяни ставлять перед собою завдання окупувати Авдіївку до 15 березня, коли у Росії будуть проходити вибори Путіна.

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