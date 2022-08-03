Сиротами залишилися двоє крихіток: у боях з окупантами геройськи загинув український офіцер-танкіст

У боях з окупантами геройськи загинув український офіцер-танкіст / Колаж Фото УНІАН і Facebook

У боях з російськими окупантами віддав своє життя за Україну 31-річний молодший лейтенант, уродженець села Пасічна Івано-Франківської області, командир танкового взводу Володимир Михайлюк. Про трагедію в Facebook повідомив голова Пасічнянської об'єднаної територіальної громади Андрій Гунда.

Він пише, що Михайлюк був одним з перших, хто взяв участь у боротьбі проти російських окупантів ‒ після 24 лютого. У офіцера залишилася дружина і двоє дітей-маляток.

"Володимир прагнув зробити цей світ кращим і віддав за це своє життя, захищаючи наш спокій і Україну до кінця", – написав Гунда.

Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

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