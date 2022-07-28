Піп з МП поліз битися хрестом на священика ПЦУ на похоронах загиблого бійця / скріншот з відео

У селі Яланець (Вінницька область) священик колишньої УПЦ МП Анатолій Дудко з хрестом напереваги кинувся на священика ПЦУ Михайла Василюка - причому прямо на похоронах бійця ЗСУ та місцевого уродженця Олександра Зініва. загиблим біля Миколаєва. Про це повідомив місцевий активіст Сергій Тимков.

"Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використовувати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку, це переходить всі можливі і неможливі межі нахабства", - написав він

У записі інциденту видно, як священик ПЦУ у своїй промові напирав на те, що російський диктатор Путін розв'язав війну в Україні, зокрема, під закликом захисту віруючих Московського патріархату. Він також закликав людей відмовитися від конфесії, що має спільність з РФ. Це і розлютила московського попа.

Пізніше сайт Vinbazar з посиланням на поліцію повідомив, що священик ПЦУ звернувся в поліцію із заявою про нанесення тілесних ушкоджень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження").

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Нагадаємо, раніше, 27 травня, Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією Патріарха Кирила з приводу війни в Україні.

У той же час в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають відносини з РПЦ. Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

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