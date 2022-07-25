У бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій Гуляєв

На фронті загинув Віталій Гуляєв / Колаж із соцмереж

На Миколаївщині у бою з російськими окупантами загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв. Саме під його командуванням бригада зупинила просування російських військ на півдні. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"23 липня загинув на півдні України. Кожний новий крок у бік Херсона дається важко. Він зробив все, щоб наблизити нашу перемогу", – зазначив Цаплієнко.

Журналіст переконаний, що загиблий Гуляєв заслужив, аби його іменем назвали одну з вулиць Одеси.

Депутат Київської міськради Павло Бойченко додав, що бригада під командуванням Гуляєва зупинила просування окупантів та почала очищати Миколаївщину і Херсонщину від ворога.

Відомо, що раніше Гуляєв служби у 93-1 бригаді "Холодний Яр", а згодом став першим командиром 13 батальйону 58-ї бригади. Він минулого вересня очолив 28-му Одеську бригади ім. Лицарів зимового походу.

На фронті загинув Віталій Гуляєв / Фото з соцмереж

Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.

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Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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