Сили оборони України відновили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Бої тривають у місті Часів Яр в мікрорайоні "Канал", повідомляє Інститут вивчення війни.

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Українські сили відновили раніше втрачені позиції в місті Часів Яр Донецької області, а російські окупаційні війська просунулися недалеко від Донецька.

Як ідеться в повідомленні Інституту вивчення війни(ISW), напружені бої тривали поблизу Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Роздолівки та Веселого.

Уточнюється, що українські захисники нещодавно просунулися в місті Часів Яр. Опубліковані 8 липня геолокаційні знімки свідчать, що підрозділи Сил оборони просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону "Канал".

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У повідомленні підкреслюється, що бої тривали в місті Часів Яр у мікрорайоні "Канал", а також біля Богданівки, Калинівки та Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та біля Білої Гори.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Водночас російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні знімки говорять про те, що загарбники просунулися на захід від Солодкого.

/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Раніше у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру. Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

Нагадаємо, раніше підполковник розповів про нову тактику росіян на сході. Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

/ Главред

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