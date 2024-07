Сили оборони України відновили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Українські сили відновили раніше втрачені позиції в місті Часів Яр Донецької області, а російські окупаційні війська просунулися недалеко від Донецька.

Як ідеться в повідомленні Інституту вивчення війни(ISW), напружені бої тривали поблизу Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Роздолівки та Веселого.

Уточнюється, що українські захисники нещодавно просунулися в місті Часів Яр. Опубліковані 8 липня геолокаційні знімки свідчать, що підрозділи Сил оборони просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону "Канал".

У повідомленні підкреслюється, що бої тривали в місті Часів Яр у мікрорайоні "Канал", а також біля Богданівки, Калинівки та Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та біля Білої Гори.

Водночас російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні знімки говорять про те, що загарбники просунулися на захід від Солодкого.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.