РФ штурмує в лоб: підполковник розповів про нову тактику росіян на сході

Окупанти проводять механізовані штурми, а також атаки невеликими групами.

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У ЗСУ розповіли про відбиття атак РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупаційні війська почали використовувати лобові атаки і малі піхотні групи для штурму Часового Яру Донецької області з Торецького напрямку, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

Як підкреслив він у коментарі Суспільному, ворог намагається тиснути з боку Горлівки на Шуми і Нью-Йорк. При цьому за останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно.

"Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеликими групами до п'яти бійців намагаються прориватися в мікрорайони Новий, Канал. Уже кілька днів противник пішов за іншим напрямком, із Торецького - на Часів Яр", - уточнив речник ОСУВ "Хортиця". відео дня

За його словами, російські військові посилили наступальні дії на Торецькому напрямку.

Їхня мета залишається такою самою, як під час наступальних дій у Бахмуті, Авдіївці та інших напрямках, - спроба оточити українські підрозділи, заблокувати їхню логістику і таким чином витіснити їх, вирівнюючи лінію фронту, додав Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, за останню добу на Торецькому напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром на Донеччині та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

/ Главред

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