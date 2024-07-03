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Повністю окупували район: у ЗСУ назвали нову ціль РФ після Часового Яру

Олексій Тесля
3 липня 2024, 14:36
209
Окупанти зрівняли із землею всі багатоповерхівки мікрорайону в місті Часів Яр.
ЗСУ,
ЗСУ стримують атаки ворога / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти захопити мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр Донецької області, при цьому вони буквально стерли його з лиця землі.

"Мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий") повністю стертий. Подальше утримання в руїнах і проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому вихід із мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. "Канал" вигідно було тримати, коли ворог був на підступах", - ідеться в повідомленні ресурсу DeepState.

Зазначається, що окупанти зрівняли з землею всі багатоповерхівки мікрорайону.

відео дня
Скріншот
/ t.me/DeepStateUA

Що відомо про просування окупантів

Захоплення мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр також підтверджує командир тактичної групи "Реванш" ЗСУ Богдан Ходаковський.

Він також попередив, що втрата Часового Яру стала ближчою, а наступною ціллю окупантів може стати Костянтинівка.

"У перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донецької області", - пише він.

Ходаковський додав, що ЗСУ мають організувати контрнаступальні дії та повернути втрачені стратегічні позиції.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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ЗСУ Часів Яр війна Росії та України
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