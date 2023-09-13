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У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ

Анна Ярославська
13 вересня 2023, 07:06 оновлено 13 вересня, 07:34
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Горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.
Пожежа в Севастополі
У Севастополі горить Севморзавод / Колаж: Главред, фото: Telegram

Вночі 13 вересня в Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У місцевих пабліках пишуть, що вибухи в Севастополі прогриміли близько четвертої години ранку. Місцеві жителі кажуть, що чули три потужні вибухи, від яких повилітали шибки. На місці "прильоту" було видно "вогняний гриб". Повідомлялося, що горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в Корабельній бухті.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ
Потужний вибух у Севастополі / Фото: Telegram
На мсеті пожежі-стовп диму
На місці пожежі - стовп диму / Фото: Telegram

Тим часом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв в Telergram писав, що в місті "працювало ППО".

відео дня

"У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією загоряння сталося через ракетну атаку. На місці працюють всі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Развожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася "на південному майданчику Севморзаводу".

За його словами, всього постраждали 24 людини.

Дивіться відео - Пожежа на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе:

У Севастополі прогриміли потужні вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи / скріншот

Довідка. Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони РФ звинуватили в атаці на Севастополь Україну.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі й трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", - йдеться у повідомленні.

У МО РФ стверджують, що сили ППО збили сім крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив всі безекіпажні катери.

"Внаслідок влучання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що знаходяться на ремонті", - додали у відомстві.

Які кораблі ЧФ РФ могли стояти на судноремонтному заводі

Видання Крим. Реалії писало, що на заводі перебували на ремонті три великих десантних корабля РФ. Серед них два судна без бортових номерів біля входу і всередині Кілен-бухти, а також корабель "Азов" (бортовий номер 151) біля краю.

Йдеться про кораблі проекту 775, призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Такі судна здатні транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Загальна кількість великих десантних кораблів зазначеного проекту в бухтах Севастополя - п'ять одиниць. Серед них, крім "Азова", також: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142) і "Ямал" (156).

Раніше ЗМІ також повідомляли, що на ремонт у Севастополі став БДК "Новочеркаськ" (142), пошкоджений у Бердянську під час удару української ракети по БДК "Саратов".

Як повідомляв Главред, 12 вересня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, російські окупанти одразу підняли в небо бойову авіацію.

Раньше ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Ворожі сили країни-агресора Росії зазнали втрат при зіткненні з бійцями військової розвідки України.

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