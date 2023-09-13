Удар по заводу Севастополя: у ПС ЗСУ подякували пілотам і заінтригували заявою

Командувач Повітряних сил після атаки на окупантів подякував українським пілотам за чудову бойову роботу й пообіцяв продовження.

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У Повітряних силах після удару по Севастополю подякували пілотам і заінтригували заявою/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Після того, як у ніч на 13 вересня на морському заводі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи й були пошкоджені російські кораблі, у Повітряних силах заінтригували заявою.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу. Про це він написав у Telegram.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу!" – заявив командувач Повітряних сил. відео дня

При цьому він заінтригував словами "Далі буде…", які залишив наприкінці публікації.

Вибухи на Севастопольському морському заводі

Нагадаємо, у Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Відбулися вибухи і спалахнула пожежа на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

При цьому вибухи в Севастополі довели росіян до істерики. Прихильники "русского міра" вимагають бомбити Київ і водночас побоюються, що це обернеться для них ще більшими проблемами.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по заводу в Севастополі було пошкоджено десантний корабель і підводний човен ЧФ. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен "KILO", який є носієм ракет "Калібр". У ГУР підтвердили цю інформацію.

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