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У РФ поскаржилися на нову атаку на Чорноморський флот: що відомо

Анна Ярославська
14 вересня 2023, 08:52 оновлено 14 вересня, 08:55
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П'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов", стверджують в Міноборони РФ.
Патрульний корабель Сергій Котов, дрон Sea baby
Патрульний корабель Сергій Котов нібито був атакований морськими дронами / Колаж: Главред, фото: flot.com, скріншот відео СБУ

Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило, що вранці 14 вересня надводні безпілотники здійснили атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ. За словами окупантів, всі цілі нібито були успішно знищено.

У РФ стверджують, що п'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов".

За інформацією загарбників, атака морськими дронами на патрульний корабель сталася в акваторії Чорного моря. Окупанти заявили, що дрони намагалися атакувати ціль близько 5-ї години ранку.

відео дня

Міноборони РФ відзвітувало про успішне знищення всіх дронів.

"В ході відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищені вогнем зі штатного озброєння корабля", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Патрульний корабель "Сергій Котов" може бути озброєний модульним ракетним комплексом "Калібр-К" з ракетами Х-35 або ракетами сімейства "Калібр".

Крім того, на патрульному кораблі розміщується авіаційна група – 1 вертоліт Ка-27пс або Ка-29, або Ка-52К і до чотирьох БПЛА в палубному ангарі.

Патрульний корабель
Патрульний корабель "Сергій Котов" / Фото: flot.com

Вибухи в Севастополі 13 вересня

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні удари по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.

Він підкреслив, що такі удари є єдиною гарантією безпеки для торгових шляхів і відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю.

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