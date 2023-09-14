У РФ поскаржилися на нову атаку на Чорноморський флот: що відомо

П'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов", стверджують в Міноборони РФ.

https://glavred.net/world/v-rf-pozhalovalas-na-novuyu-ataku-na-chernomorskiy-flot-chto-izvestno-10500547.html Посилання скопійоване

Патрульний корабель Сергій Котов нібито був атакований морськими дронами / Колаж: Главред, фото: flot.com, скріншот відео СБУ

Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило, що вранці 14 вересня надводні безпілотники здійснили атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ. За словами окупантів, всі цілі нібито були успішно знищено.

У РФ стверджують, що п'ять морських безекіпажних катерів атакували патрульний корабель "Сергій Котов".

За інформацією загарбників, атака морськими дронами на патрульний корабель сталася в акваторії Чорного моря. Окупанти заявили, що дрони намагалися атакувати ціль близько 5-ї години ранку.

відео дня

Міноборони РФ відзвітувало про успішне знищення всіх дронів.

"В ході відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищені вогнем зі штатного озброєння корабля", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Патрульний корабель "Сергій Котов" може бути озброєний модульним ракетним комплексом "Калібр-К" з ракетами Х-35 або ракетами сімейства "Калібр".

Крім того, на патрульному кораблі розміщується авіаційна група – 1 вертоліт Ка-27пс або Ка-29, або Ка-52К і до чотирьох БПЛА в палубному ангарі.

Патрульний корабель "Сергій Котов" / Фото: flot.com

Вибухи в Севастополі 13 вересня

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі внаслідок нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні удари по військових кораблях російських окупантів у Севастополі.

Він підкреслив, що такі удари є єдиною гарантією безпеки для торгових шляхів і відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.