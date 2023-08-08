Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

Просування Збройних сил України йде, але повідомляється про нього дозовано, щоб зберегти життя наших захисників.

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Збройним силам України вдається розвинути успіхи на Південному фронті / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Після прориву першої лінії оборони російських окупантів на окремих ділянках Південного фронту Збройним силам України вдається розвинути успіх. Однак, повідомляють про це дозовано, щоб зберегти життя українських військовослужбовців. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, прорив лінії оборони - це перший етап.

"Після цього потрібно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які вчинили той же прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк.

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Вона підкреслила, що проводиться досить складна робота.

Що відбувається на фронті

7 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові просунулися на напрямку двох населених пунктів у Запорізькій області й закріплюються на рубежах, яких їм вдалося досягти. Проте рух захисників України на півдні зараз ускладнений, бо окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили основні панівні висоти бетоном.

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ віжвувається не так швидко, як прогнозувалося. Українські захисники відчувають втому, але російська сторона демонструє ознаки страху.

Як повідомляло видання Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на Південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже через 2 місяці після початку контрнаступу.

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