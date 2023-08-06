"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

Російські окупанти побудували добре обладнані та залиті бетоном оборонні пости, тому рухатися вперед українським воїнам зараз нелегко. Але наступ продовжується.

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Буданов зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ/ колаж: Главред, фото: скрін, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Українським військовим зараз важко просуватися на фронті, тому що російська окупаційна армія зробила укріплену лінію оборони. Але наступ не припиняється, а триває.

Наступ на Бахмутському напрямку швидший, ніж на півдні нашої держави. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

"Важко, не буду приховувати, але це цілком зрозуміло, тому що Росія за цей час побудувала стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні пости. Найголовніше, що наступ не припиняється, а триває. Думаю, на Бахмутській лінії йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", – зазначив Буданов.

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Також у відповідь на запитання журналістки, чи може Україна зберегти ті території, які вже вдалося звільнити від російських окупантів, Буданов відповів, що зможе. Також він додав, що українські військові будуть рухатися далі.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначав, що Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок. Окупанти Росії бояться ударів армії України з РСЗВ HIMARS і застосування ракет Storm Shadow, але це не весь арсенал наших військ, сказав Сергій Братчук.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Також вона розповіла, що подальший рух наших військових ускладнюють укріплення, які збудували окупанти на ключових панівних висотах.

Командувач Сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Герега зазначав, що ЗСУ наступають на півдні, ворог вибудував редути довжиною до 40 км. Силам оборони України для подолання "оборонних" ліній військ РФ на півдні потрібна інженерна техніка, і її поки недостатньо, сказав Герега.

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