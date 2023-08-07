"Все це дуже важко": Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ

Глава держави наголосив, що "контрнаступ – це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

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Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, president.gov.ua

Контрнаступ Збройних сил України розгортається з певною важкістю та не так швидко, як прогнозувалося. Українські захисники відчувають втому, але російська сторона демонструє ознаки страху. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю LA NACION.

"Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що "контрнаступ – це наступ армії, а не відхід". І це важливий позитивний аспект, адже ініціатива в руках України.

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"Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко. Тому що це війна", - зазначив президент.

За словами українського гаранта, українським воїнам важко, однак російським загарбникам ще важче.

"В наших очах втома, але в їх (росіян - ред.) очах є страх. І це дві різні речі. Доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. А ми цього хочемо", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, країна-агресорка Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Для цього окупанти мають залишити територію нашої країни.

"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам – ні. Бо це наша єдина земля", - наголосив президент.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещдавно президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська вже досягли непоганих результатів.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

Російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

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