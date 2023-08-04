ЗСУ в контрнаступі схиляються до війни на виснаження - The Economist

На думку журналістів The Economist та їхніх джерел, контрнаступ ЗСУ просувається повільно, виснажуючи Російські окупантські війська.

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За словами британських офіцерів, контрнаступ ЗСУ триває / колаж Главред, фото УНІАН і 93-тя ОМБр Холодний Яр

Момент, коли командування ЗСУ відправить штурмувати власні основні резерви, все залежатиме від того, чи зуміють російські окупанти організовано відійти. Про це пише західне видання The Economist.

Як розповів начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін, ЗСУ завдають ударів по логістиці росіян, а також перевіряють російську оборону в різних місцях.

За словами британських офіцерів, контрнаступ ЗСУ триває. І українські війська рухаються повільно. Але, припускають аналітики - такі темпи можуть бути організовані навмисно командуванням.

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Джерела The Economist кажуть, що в червні 2023 року українське командування виявило, що великі бронетанкові з'єднання ‒ хороша мішень для дронів російських окупантів, а тому було вирішено віддати наказ бійцям ЗСУ наступати малими групами.

"Обмежений успіх, яким зараз користуються українці, в основному є результатом дій підрозділів рівня взводу і роти. Вони використовують для укриття узлісся дерев і невеликі населені пункти", —йдеться в статті.

За словами військового стратега Лоуренс Фрідман, ЗСУ воюють не так, як армія США і її західні союзники. У своїх війнах американці зазвичай можуть використовувати переважну вогневу міць і повне панування в повітрі - чого в українських військ немає. Чи то пак ЗСУ не можуть дозволити собі "нову версію бліцкригу", до якої звикли багато політиків і обивателі на Заході, дивлячись на дії американців у війні в Перській затоці.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніше першої, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви - просто маніпуляція.

Представник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

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