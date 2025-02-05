Сили оборони відкинули ворога і відновили позиції на сході – DeepState

Російські окупанти просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів, повідомляють військові аналітики.

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ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

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Сил оборони України досягли успіху на Покровському напрямку

Російські окупанти просунувся в Харківській області

Підрозділи Сил оборони України досягли успіху на Покровському напрямку в Донецькій області.

Як ідеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState, українські захисники відновили позиції біля населеного пункту Надіївка Покровського району.

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"Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки", - сказано в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що російські окупанти просунулися біля Западного, Кіндрашівки і Тополів (Харківської області - ред.).

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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