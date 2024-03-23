Росіян підірвали разом із технікою: у ГУР розкрили деталі потужного удару на півдні

В епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, повідомили в ГУР.

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У Мелітополі прогриміли вибухи / gur.gov.ua

На території тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області в п'ятницю, 22 березня, сталося два вибухи.

"У результаті спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" і УАЗ "Patriot".

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Точні втрати ворога уточнюються, підсумували в ГУР.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Раніше повідомлялося про те, що в Токмаку розбомбили базу окупантів. Кількість вибухів у Токмаку збільшилася. З міста вивозять росіян і колаборантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку. У Мережі повідомляють, що, за попередніми даними, у Токмаку було знищено командний пункт окупантів.

Як раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і відкинули окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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