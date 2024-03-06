Поранені майже 3 десятки окупантів: ГУР повідомило нові дані про знищення 'Сергія Котова'

Відомо про загибель семи моряків російського корабля, який успішно знищили спецпризначенці ГУР. Але ця цифра може зрости.

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ГУР повідомило нові дані про знищення "Сергія Котова"/ коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скрін

Під час знищення російського корабля "Сергій Котов" у ніч з 4 на 5 березня поранення отримали щонайменше 27 російських окупантів.

Такі нові дані повідомили вранці у середу, 6 березня, у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Варто нагадати, що раніше було відомо лише про шістьох поранених.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сєрґєй Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні. відео дня

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, згідно з попередніми даними, становлять 7 моряків.

У той же час в ГУР зазначили, що інформація уточнюється.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Потоплення російського корабля "Сергій Котов"

5 березня у тимчасово окупованому Криму був знищений корабель РФ "Сергій Котов". Після цього в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ. У ГУР зазначили, що внаслідок атаки українськими морськими дронами корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Після цього стало відомо, що судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

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