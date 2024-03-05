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Зеленський після потоплення "Сергія Котова": безпечних гаваней не буде

Яна Ставська
5 березня 2024, 20:29
На борту "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".
Зеленський після потоплення
ЗСУ атакували черговий корабель Чорноморського флоту / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на потоплення російського патрульного корабля "Сергій Котов" у Чорному морі у вівторок, 5 березня.

Зокрема, глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

Президент при цьому згадав не тільки про знищення "Котова", а й нещодавній "СУшкопад" на фронті.

відео дня

"Дякую усім підрозділам, які відновлюють безпеку і контроль. І в українському небі, і в нашому Чорному морі Україна довела, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту", - сказав він.

Зеленський додав, що для росіян "вже немає безпечних гаваней у Чорному морі - і не буде".

"І не буде для них безпечного простору у небі - за умови нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва", - наголосив президент.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов"

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії.

Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань.

Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань.

Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія.

Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"
Швидкість: 30 вузлів
Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
Автономність: 60 діб.
Екіпаж: до 80 осіб

Знищення "Сергія Котова"

5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Було ліквідовано 7 членів екіпажу і ще 6 окупантів поранено. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

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