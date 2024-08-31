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"Сильний крок": Зеленський назвав Заходу спосіб, як примусити РФ закінчити війну

Руслана Заклінська
31 серпня 2024, 21:52
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Президент України звернувся до США, Британії, Франції та Німеччини з проханням про далекобійну зброю.
'Сильний крок': Зеленський назвав Заходу спосіб, як примусити РФ закінчити війну
Зеленський звернувся до Заходу із важливим проханням / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україні необхідні дозволи на далекобійність та постачання далекобійних снарядів і ракет для захисту країни. Повний захист українського неба від російських КАБів - це стратегічний крок, який наблизить завершення війни та справедливий мир. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам", - сказав глава держави.

Зеленський звернувся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини із проханням надати Україні можливості для далекобійності. Він наголосив, що відкладати ухвалення таких критично важливих рішень не можна.

відео дня

"Нам потрібні можливості і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення - саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", - підкреслив президент.

Зеленський також нагадав про досягнуті домовленості з партнерами щодо постачання систем ППО та ракет до них. За його словами, важливо якнайшвидше все реалізувати.

"Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин - про додаткові системи ППО", - додав президент.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 30 серпня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі, влучили у 12-ти поверховий будинок. Внаслідок ворожого удару загинуло шестеро людей, серед яких дівчинка 14 років, її вбили поблизу дитячого майданчику. Ще 80 людей отримали поранення, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля.

Глава обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що удари були здійснені з населеного пункту Дубове в Бєлгородській області Росії за допомогою літаків Су-34. Росіяни використали 5 керованих авіаційних бомб, ймовірно вагою 250 чи 500 кг.

Крім цього, 31 вересня ворог обстріляв село Черкаська Лозова на Харківщині. Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є жертви та поранені.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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