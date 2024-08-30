УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась

Юрій Берендій
30 серпня 2024, 23:03оновлено 31 серпня, 01:17
38
З під завалів дванадцятиповерхового будинку у Харкові дістали загиблу жінку, таким чином кількість жертв атаки РФ збільшилась до семи, зазначив Ігор Терехов.
З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась
Удар по Харкову 30 серпня - кількість загиблих збільшилася до семи / Колаж Главред, фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару по Харкову зросла до семи. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, з під завалів 12-поверхового будинку вдалось дістати загиблу жінку.

"Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро", - написав він.

відео дня

Інформацію про збільшення кількості загиблих підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

"Кількість загиблих збільшилася до семи", - зазначив він.

Водночас помічник начальника чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Білоус вказує на те, що роботи із ліквідації наслідки авіаудару РФ у Харкові досі тривають.

"Щонайменше 59 цивільних людей отримали поранення. У результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м.", - зазначив він.

  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України
  • Удар РФ по Харкову 30 серпня
    Удар РФ по Харкову 30 серпня ДСНС України

Пожежники врятували 12 мешканців будинку, включно з однією дитиною, та евакуювали 160 людей. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару, де психологи ДСНС надали допомогу 125 особам.

Білоус додав, що пожежу локалізовано о 19:20, роботи з її повної ліквідації та розбору завалів тривають.

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась
Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удар по Харкову 30 серпня - що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня, в Харкові пролунала серія вибухів. Як повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру КАБами

Згодом Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки загинуло 6 осіб, а 47 отримали поранення.

За інформацією видання The Guardian, винищувачі F-16, які Нідерланди та Данія надали Україні, зможуть захищати Харків від російських коригованих авіабомб, і ці країни дозволили використовувати свої літаки навіть для боротьби з російською авіацією на її власній території.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова
Реклама

Головне за день

Залишився один крок: Румунія передає Україні Patriot із найкращою "начинкою"

Залишився один крок: Румунія передає Україні Patriot із найкращою "начинкою"

01:50 Війна
Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

00:12 Політика
З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась

23:03 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає 7856

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею 7417

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень 6671

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська 6341

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

Останні новини

02:05

РФ спробує "відрізати" угруповання ЗСУ: експерт про операцію в Курській області

01:50

Залишився один крок: Румунія передає Україні Patriot із найкращою "начинкою"

00:57

Жодного слова про Україну: Гарріс дала велике передвиборче інтерв'ю

00:20

"Білорусь до чогось готується": Жмайло заявив про білоруську армія біля УкраїниВідео

00:15

Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі

Олександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії БілорусіОлександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії Білорусі
00:12

Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

30 серпня, п'ятниця
23:32

У Мережі влаштували інформатаку проти загиблого героя Павла Петриченка

23:21

Негайно покарати РФ за воєнні злочини: посолка США після удару по Харкову

23:03

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшиласьФото

Реклама
22:46

Як пришвидшити роботу телефону: дієві і легкі способи

22:41

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

22:39

Олександр Моторний прокоментував удар російського дрона перед автівкою знімальної групи ТСН на Донеччині

22:38

Більше ППО та розвиток "оборонки": результати зустрічі Умєрова та Остіна

22:10

Одна доставка змінила все: жінка зустріла родину після 121 року невідомості

22:10

Літаки F-16 не могли збити системами ППО: оглядач пояснив, чому це нереально

21:54

36-річна модель вийшла заміж сама за себе і тепер бажає розлучитись: в чому причина

21:52

У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удариВідео

21:30

Магнітні бурі в кінці літа: чого чекати 31 серпня та 1 вересня

20:59

Зобов'язані арештувати: в МКС пригрозили Монголії у разі відмови в арешті Путіна

20:54

"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

Реклама
20:53

Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

20:46

Екологічна катастрофа Десни і Сейму: що небезпечного знайшли у водоймах

20:36

"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

20:31

Від ціни очі на лоба: найдорожчі у світі коти, як вони виглядають

20:18

Після трагедії з F-16: Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ

19:49

Україна може розширити Курську операцію: експерт про нову фазу наступу ЗСУ

19:37

Про дискомфорт забудуть усі: як прибрати відлуння в кімнаті

19:31

Перше "золото" Паралімпіади-2024: в якому спорті виграла Україна

19:10

Війна виграється не тільки на передовійПогляд

19:09

Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову

19:02

"Україна не буде членом Європейського Союзу": Туск жорстко пройшовся по Кулебі

19:02

Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня

18:18

Глибокі і віддані: топ-4 знаки зодіаку, які люблять найсильніше

18:17

Monobank "ліг": у роботі мобільного застосунку стався збій

18:14

Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

18:14

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

18:05

Що робити з цвіллю на стінах: прості, але дуже хороші рішенняВідео

17:49

Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

17:34

"Буде жорстка відповідь": Жмайло оцінив, чи реальною є загроза з Білорусі

17:30

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

Реклама
17:26

Вразить всіх наповал: що подарувати подрузі на день народження

17:11

Дивно, але геніально: для чого досвідчені садівники залишають в саду ложку цукру

17:10

Путін захоче закінчити війну: аналітик назвав вразливе місце, куди влуплять ЗСУ

16:48

"З цього часу влади Путіна вже не буде": названа дата повного розвалу Росії - прогноз

16:43

"Втрати страшні": боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська

16:39

Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом: ці три тижні будуть вирішальними

16:36

Значне просування РФ під Покровськом: у DeepState розкрили, що відбувається насправді

16:19

Якою пігулкою можна підгодувати кімнатні квіти: вразять своєю красою

16:00

РФ вдарила КАБами по Харкову: на майданчику вбито дитину, у багатоповерхівці - жертвиФотоВідео

15:57

Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загибліФотоВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти