З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшилась

З під завалів дванадцятиповерхового будинку у Харкові дістали загиблу жінку, таким чином кількість жертв атаки РФ збільшилась до семи, зазначив Ігор Терехов.

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Удар по Харкову 30 серпня - кількість загиблих збільшилася до семи / Колаж Главред, фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару по Харкову зросла до семи. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, з під завалів 12-поверхового будинку вдалось дістати загиблу жінку.

"Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро", - написав він. відео дня

Інформацію про збільшення кількості загиблих підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

"Кількість загиблих збільшилася до семи", - зазначив він.

Водночас помічник начальника чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Білоус вказує на те, що роботи із ліквідації наслідки авіаудару РФ у Харкові досі тривають.

"Щонайменше 59 цивільних людей отримали поранення. У результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій та пожежа площею близько 1500 кв.м.", - зазначив він.

Пожежники врятували 12 мешканців будинку, включно з однією дитиною, та евакуювали 160 людей. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожого удару, де психологи ДСНС надали допомогу 125 особам.

Білоус додав, що пожежу локалізовано о 19:20, роботи з її повної ліквідації та розбору завалів тривають.

Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удар по Харкову 30 серпня - що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня, в Харкові пролунала серія вибухів. Як повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру КАБами

Згодом Синєгубов зазначив, що внаслідок атаки загинуло 6 осіб, а 47 отримали поранення.

За інформацією видання The Guardian, винищувачі F-16, які Нідерланди та Данія надали Україні, зможуть захищати Харків від російських коригованих авіабомб, і ці країни дозволили використовувати свої літаки навіть для боротьби з російською авіацією на її власній території.

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