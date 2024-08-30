РФ вдарила КАБами по Харкову: на майданчику вбито дитину, у багатоповерхівці - жертви

Російські окупанти вдарили по 12-ти поверховому житловому будинку та освітній установі в Харкові.

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Росія обстріляла центр Харкова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Харківської ОВА

У п'ятницю, 30 серпня, в Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!" - попередив Терехов.

Мер зазначив, що один із ворожих ударів прийшовся по цивільній інфраструктурі у центральній частині міста. Також є влучання у місті Чугуїв.

відео дня

Згодом Терехов уточнив, що в Індустріальному районі Харкова росіяни вдарили по 12-ти поверховому житловому будинку. На місці влучання виникла пожежа, є часткові руйнування. Водночас ворог вдарив по Немишлянському району.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих", - повідомив Терехов.

Близько 16:04 міський голова Харкова уточнив, що кількість загиблих внаслідок удару РФ багатоповерхівці в Індустріальному районі зросла до трьох осіб. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, через влучання ворожого КАБу п'ятеро людей отримали поранення.

"Один із ударів пошкодив освітню установу у Харкові", - розповів Синєгубов.

О 16:14 голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок російських ударів по Харкову відомо про 28 поранених. На місцях влучань працюють медики.

Оновлено о 16:25: Терехов повідомив, що станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених. Серед жертв - 14-річна дівчинка.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Президент відреагував на удар РФ по Харкову

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар Росії по Харкову, який був націлений на цивільні об'єкти. Він зазначив, що російська авіабомба вдарила по житлових будинках, а внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

"Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - наголосив глава держави.

Відео настідків удару росіян по Харкову:

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. У Слобідському районі Харкова горить приватний будинок. У Чугуєві серед постраждалих - дитина 4 років.

Також у ніч на 30 серпня російські окупанти здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі міста Суми. У прокуратурі Сумщини наголосили, що внаслідок обстрілу 9 людей отримали поранення.

У ДСНС згодом повідомили про загибель 2 осіб, ще 13 отримали травми. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки, зокрема, гасіння пожежі на території підприємства.

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