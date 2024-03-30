Сила вибуху неймовірно потужна: РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500

Російські окупанти завдали удару по Великописарівській громаді в Сумській області.

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РФ вперше вдарила по Україні термобаричною бомбою ОДАБ-1500 / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти вперше вдарили по Україні важкою авіабомбою, вагою 1,5 тонни. Ворог вдарив термобаричним снарядом ОДАБ-1500. Відео вже розлетілося в Мережі.

Окупанти вдарили цією авіабомбою по Великописарівській громаді Сумської області.

На кадрах видно, як снаряд вдаряється об землю, після чого з'являється яскравий вогняний спалах, у небо здіймається величезний стовп диму.

відео дня

Дивіться відео з ударом авіабомбою ОДАБ-1500 по Сумській області:

Російські окупанти вперше вдарили по Україні бомбою ОДАБ-1500 / фото: скріншот

За даними експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ця хмара диму здійнялася на висоту в 1 км. Такими снарядами росіяни вже закидали Україну, проте вони використовували бомби меншої маси - від 170 до 500 кг.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті - нове дно у війні Росії проти українських міст", - пише Рьопке.

Що таке ОДАБ-500/1500 ОДАБ-500 - об'ємно-детонуюча авіабомба, термобаричний снаряд російського виробництва. Це фугасна бомба, яка призначена для ураження фугасною дією живої сили і легкозбудливої техніки, а також для розмінування місцевості. Її скидають із висоти 200-1000 м за умови швидкості літака-носія до 1100 км/год. Тиск при вибуху в епіцентрі ударної хвилі може досягати близько 3000 кПа (30 кгс/см). Радіус ураження живої сили на відкритій місцевості становить 30 м, у польових фортифікаційних спорудах і окопах - до 25 м. Про це повідомляє Вікіпедія. Слід зазначити, що ОДАБ-1500 - це те ж саме, тільки вага цієї авіабомби становить 1,5 тонни. Близько 10 метрів до влучання в ціль вона випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює його, створюючи об'ємний вибух. Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний.

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