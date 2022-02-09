Схопила за руку і притиснула до столу: у Харкові вчителька жорстко "виховувала" школяра

У школі № 77 у Харкові педагог застосувала силу до учня / скріншот

У Мережу потрапило відео, зняте в стінах однієї зі шкіл Харкова. На кадрах видно, що вчителька досить жорстко проводила "виховні заходи" з одним з учнів.

Інцидент стався в школі № 77. Вчителька англійської мови нахилила хлопчика на парту і стала придавлювати, тримаючи за передпліччя. Відео зняли самі школярі. Кадри були опубліковані на Facebook-сторінці Х.Харків.

Спочатку педагог провела школяра за руку через весь клас до передніх парт біля свого столу. Хлопчик в цей час жалібно говорив: "Я нічого поганого не зробив!".

Учителька підвищувала голос на школяра, питаючи, де він сидить, а потім притиснула боком до парти, тримаючи за передпліччя, схилилася над ним і продовжувала відчитувати.

Інші учні в цей час вигукували: "Вона його намагалася душити!". Зокрема, про кого конкретно говорили діти, незрозуміло.

Реклама

У Мережі відреагували на ситуацію неоднозначно. Деякі вважають, що педагог не мала права застосовувати такі заходи до дитини, інші ж кажуть, що школярі часом самі зривають уроки, а потім зафільмовують реакцію обуреного вчителя.

читайте такожКиївський учитель пригрозив "вибити мізки" своїм учням: у Мережі з'явилося жахливе відео

Як повідомляв Главред, в одній зі шкіл Захарівського району Одеської області стався скандал. Учениця 6-го класу травмувала руку, але в школі їй не надали належної допомоги. Дівчинці доклали рибу до руки і не викликали швидку.

Школярка скаржилася на біль, після чого її відправили додому, не повідомивши батькам про травму. На наступний день вранці дитині зробили рентген, який показав перелом руки в двох місцях.

У школі ж не бачать провини закладу в інциденті та вважають, що вчителька вчинила правильно. Викладачка своєї провини не бачить. Мати дівчинки має намір судитися.

Тим часом в одній зі шкіл Рівного в роздягальні учень 7 класу жорстоко побив дівчину, яка навчається в паралельному класі. За цим фактом у поліції вже порушено кримінальне провадження.

Інші новини: