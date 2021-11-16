У всьому звинуватили дитину: у Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницю

Шкільна їдальня / УНІАН

У Харкові в школі №28 виник гучний скандал. Зокрема, в їдальні на обід школярам дали макарони з гусеницею і не повернули гроші.

Як повідомляє Telegram-канал Х*** Харків, співробітники їдальні та адміністрація школи тиснуть на школярку щоб та мовчала.

Так, інцидент стався в Новобаварському районі міста.

За словами мами однієї з учениць, дочка пішла на обід в їдальню і в макаронах вона знайшла гусеницю. Відзначається, що обід складався з макаронів, відбивної і салату з капусти.

"Мало того, що у неї не попросили вибачення і не повернули гроші, її ще й звинуватили в тому, що вона обмовляє на працівників їдальні і сама підкинула туди комаха", – сказала мама.

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Крім того, вона додала, що однокласники стали на захист дочки і підтвердили: коли вона сіла їсти, гусениця вже була в макаронах. Однак, адміністрація школи сказала дітям мовчати.

"Просимо вас, допоможіть нам і всім дітям ХЗОШ №28, діти повинні харчуватися якісними продуктами і знати, що їх здоров'ю нічого не загрожує, а керівництво школи треба якось присоромити, може, у них є хоч якась совість!"–- написала жінка.

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Нагадаємо, раніше майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Про це повідомляють батьки учнів. Кажуть, ще в четвер, 2 вересня, після занять дітям стало погано.

Додому школярі їхали з температурою і нудотою. Потім - додалася діарея і блювота. Наступного дня в однієї з учениць виявили норовірус - одного з різновидів кишкової інфекції.

Школярів з такими ж симптомами було близько 170. Вони навчаються в різних класах, з другого по п'ятий.

Далі, адміністрацію гімназію оштрафували на 36 тисяч гривень ‒ за порушення в приготуванні їжі, і в зберіганні продуктів.

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