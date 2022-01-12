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Дівчинка плакала від болю, а у школі не надали допомогу: скандал у Одеській області отримав продовження

12 січня 2022, 13:10

У школі не бачать провини закладу в інциденті, а вчителька вважає, що діяла правильно.

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Керівниця школи заявила, що вчителька діяла за правилами / Скріншот ТСН

У одній зі шкіл Захарівського району Одеської області стався скандал. Учениця 6-го класу травмувала руку, але у школі їй не надали належної допомоги. Дівчинці приклали рибу до руки і не викликали швидку допомогу. Школярка скаржилася на біль, після чого її відправили додому, не повідомивши батькам про травму. Наступного дня вранці дитині зробили рентген, який показав перелом руки в двох місцях. У школі не бачать провини закладу в інциденті і вважають, що вчителька вчинила правильно. Викладачка своєї провини не бачить. Мати дівчинки має намір судитися.

Як повідомляє ТСН, мати дівчинки розповіла, що в школі перед нею і дитиною навіть не вибачилися. Вона поскаржилася до поліції і департаменту освіти.

Дівчинка почала плакати від болю, але у школі не викликали швидку

Учениця отримала травму, перестрибуючи через спортивний снаряд. До цього діти грали на вулиці у футбол. Це був перший урок в спортзалі, причому відразу з гімнастичними вправами.

Відчувши різкий біль, дівчинка почала плакати, але вчителька фізкультури вирішила не викликати машину швидкої допомоги. Медсестри в навчальному закладі немає, тому після численних скарг дитини педагог принесла з кухні заморожену рибу і приклала до руки. Пізніше Лізу відправили додому, не повідомивши батькам про травму. Мати дівчинки дізналася про інцидент тільки ввечері.

Рентнген показав перелом руки в двох місцях

Мати з дитиною наступного дня з ранку вирушили до лікарні. Дівчинці зробили рентген, який показав перелом руки в двох місцях. Жінка обурилася тим, що її дитині у школі не була надана належна допомога.

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"У них була можливість допомогти, але ніхто не допоміг абсолютно", - каже Ольга Дунська.

У школі заявили, що вчителька діяла правильно

Мати учениці, Ольга Дунська, розповіла, що коли вона подзвонила до школи і сказала про травму дочки, там вирішили не вибачатися. Лише попросили довідку про звільнення від фізкультури. Ольга написала заяву до поліції і департаменту освіти.

Однак у школі вважають, що провини освітнього закладу в ситуації немає. Там заявили про правильні дії вчительки.

Школі і педагогині вже оголосили догану.

"За всіма правилами перша допомога надається, якщо немає медсестри – це прикласти щось холодне до ушкодженого місця. Тут такі правила давно існують. Вчителька вже покарана. Їй і мені вже винесли догани", - сказала керівниця школи Ганна Рангу.

Вчителька також заявила, що в інциденті вона не винна.

Мати дівчинки має намір судитися зі школою

Учениця Ліза, яка отримала травму на уроці фізкультури, до школи не ходить. Після одужання мама дівчинки планує перевести її до іншої школи, яка знаходяться в десяти кілометрів від села, де живе сім'я.

"Тут нам вже сказали: сюди можете не ходити. Отримувала безліч різних погроз", - сказала жінка.

У школі спростовують звинувачення і стверджують, що заклад вважає інцидент вичерпаним. Мати Лізи з цим не згодна. Вона має намір судитися зі школою, щоб не постраждали інші учні.

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