Шкільне харчування: у Кривому Розі подають "золоті" макарони

Макарони для школярів стали "золотими" / ua.depositphotos.com

У Кривому Розі Відділ освіти Саксаганського району міста закупив для школа і садів району макарони за захмарною ціною - 71,80 гривень за кілограм.

Як повідомляє Перший Криворізький з посиланням на сайт держзакупівель Prozorro, тендер був проведений в кінці грудня. Закупівля становила 32824 кг макаронних виробів для учнів та вихованців дошкільнят навчальних закладів за участю двох фірм: ФОП "МІРОШНИЧЕНКО Еліна Валеріївна", що пропонувала поставки цього продукту за 1 933 333,60 (тобто 58,8 за кг ) та ТОВ "Агроном-КР" - за 2 356 763,20 ( 71,8 за кг, тобто на 13 грн дорожче, ніж у конкурента).

Переміг останній, дорожчий, учасник з ціною 71,8 за кг макаронів.

При цьому, на відкритих майданчиках ціна на макарони становить в цілому 42,70 гривні за 0,8 кг або 53,38 гривні за 1 кг. Таким чином різниця становить 18,42 гривні. І це незважаючи на те, що ціна у оптовиків повинна бути нижче, ніж у звичайних магазинах.

За даними Youcontrol, ТОВ-переможець зареєстровано більше 3 років тому і вже виграло тендери на загальну суму 54 мільйони 71 тисячу 672 гривні.

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У його "біографії" має кілька судових справ з приводу несвоєчасного постачання продукції і відмовах від поставок.

Нагадаємо, у місті Червоноград Львівської області у школах дітей-пільговиків годують окремо від однокласників. Дітям дають інші страви і садять за окремим столом.

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