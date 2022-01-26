У Мелітополі 5-класниця зламала хребет у дворі школи: їй прописали мазь і викликали таксі

Дівчинку госпіталізували в обласну лікарню в Запоріжжі.
На Запоріжжі в Мелітополі учениця отримала перелом хребта на шкільний двора. Травму підтвердило МРТ.
Як повідомляє "РИА Мелітополь", інцидент стався в школі №15. 11-річна школярка по дорозі до навчального закладу разом з мамою послизнулася і впала на спину у дворі установи.
У дівчинки відразу посиніло обличчя і зупинилося дихання.
У лікарні лікар-травматолог оглянув дитину, діагностував забій, прописав мазь і порадив звернутися до хірурга.
Випадок стався в п'ятницю, а в понеділок вона звернулася в Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, де відразу запідозрили компресійний перелом хребта і порекомендували зробити МРТ, яке підтвердило — у дитини перелом п'яти хребців грудного відділу. Однак лікарі сказали транспортувати дівчинку в Запорізьку обласну лікарню самостійно.
"Покладіть її на заднє сидіння і везіть", — порадила фахівець.
Мама дівчинки попросила "швидку", але завідуюча центру на неї почала кричати і порадила для транспортування дитини викликати таксі.
У підсумку Керівник станції швидкої медичної допомоги взяла на себе відповідальність і виділила автомобіль для транспортування дівчинки в Запоріжжі.
Так школярку госпіталізували і зараз вона проходить обстеження.
У травмі мати учениці звинувачує керівництво школи, яке не забезпечило безпечне переміщення дітей по двору навчального закладу.
У міському управлінні освіти за фактом травмування дитини призначили перевірку. Також розпочато комплексний розгляд і за фактом неналежного надання медичної допомоги в міському відділі охорони здоров'я.
Нагадаємо, в одній з одеських шкіл прямо під час уроків вчителька побила дитину. Педагог з 92 школи на вулиці Бочарова била хлопця лінійкою.
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