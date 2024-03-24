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Штурмовиків РФ спалили разом із технікою: ворога "перемололи" на двох напрямках

Олексій Тесля
24 березня 2024, 17:20
Українським захисникам вдалося знищити 124 російських окупантів, повідомили Сили оборони.

Штурмовиків РФ спалили разом із технікою: ворога 'перемололи' на двох напрямках
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Сили оборони півдня продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як повідомляють Сили оборони півдня, завдано шкоди окупантам на Оріхівському та Херсонському напрямках.

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Уточнюється, що українським захисникам вдалося знищити 124 російських окупантів.

Крім того, у РФ поменшало на 104 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 реактивна система залпового вогню "Град";
  • 3 зенітно-ракетні комплекси: "Стріла-10", "Тунгуска" і переносний;
  • 18 гармат;
  • 8 мінометів;
  • 2 станкових гранатомети "Пламя";
  • 1 протитанковий ракетний комплекс;
  • 2 портативні станції радіоелектронної боротьби;
  • 2 антени управління БпЛА;
  • 3 станції управління БпЛА;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 1 вежа зв'язку;
  • 1 одиниця радіотехнічного обладнання;
  • 58 одиниць автобронетехніки;
  • 3 аерофотостанції.
  • 2 пункти боєпостачання та бліндаж;
  • місце дислокації особового складу ворога.
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/ Главред

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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