Штурмовиків РФ "перемололи" разом із танками: у ворога максимальні втрати на півдні

Російські війська дев'ять разів штурмували позиції українських військ на півдні, повідомив Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-та ОБМП

Окупанти РФ посилюють тиск у районі Старомайорського Донецької області, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Російські війська дев'ять разів штурмували позиції українських військ на півдні. Ворог намагається посилювати тиск у районі Старомайорського, там було три спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки. Так само ситуація в Роботиному досить складна. Ворог двічі атакував Кринки і знову намагався захопити острів Нестрига. Зранку росіяни скинули вже шість КАБів", - наголосив він в ефірі інформаційного марафону.

За словами офіційного представника Сил оборони півдня, саме під час атак на острів Нестрига ворог зазнає найбільших втрат.

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"Фактично ворог для того, щоб потрапити на цей острів, має подолати водну перешкоду. Це річка, це відкрита місцевість, і, відповідно, там у нього найбільші втрати", - пояснив він.

Плетенчук додав, що суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.

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