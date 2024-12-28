Штурм РФ перетворився на гори спаленої техніки: де ЗСУ провели успішний удар

Коротко:
- Армія РФ штурмувала біля Курдюмішвки
- Окупанти втратили багато техніки
Українським прикордонникам вдалось відбити штурм РФ. Бій відбувся біля Курдюмівки Донецької області. В результаті зіткнення окупанти втратили сім одиниць техніки.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм окупантів в районі села Курдюмівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли прикордонники, знищено три танки. Йдеться про дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванні.
"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", - додали у ДПСУ.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, військовий оглядач Давид Шарп вважає, що є 2 способи повної деокупації територій України. Перший чинник – різке посилення української армії, другий – розвал РФ або зміна влади країни-агресорки.
Своєю чергою ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що ворог хоче перерізати важливу для ЗСУ трасу. Завданням армії РФ є захоплення українських територій в найкоротші терміни, вважає експерт.
А от в Покровську зараз "затишшя перед бурею", повідомляють журналісти Forbes. За цей час ЗСУ планують посилити оборону міста за допомогою нової механізованої бригади, оснащеної танками Leopard 2.
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Що за відомство Державна прикордонна служба України?
Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує охорону державного кордону України та виключної економічної зони України, повідомляє портал "Вікіпедія".
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