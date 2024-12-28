'Потрібні серйозні зміни': є 2 способи повної деокупації територій України – Шарп

Два чинники можуть допомогти повністю деокупувати українські території.

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Є 2 способи повної деокупації територій України/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

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Є 2 чинники, які можуть допомогти повністю деокупувати українські території

Для того, щоб спрацював перший чинник, в Україні мають відбутися дуже серйозні зміни

Вихід українських військових на кордони 1991 року в найближчій перспективі є малоймовірним. Але є два чинники, які можуть вплинути на наближення такого сценарію. Перший чинник – різке посилення української армії, другий – розвал РФ або зміна влади країни-агресорки.

Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зазначив, що для того, щоб повністю деокупувати українські території, в Україні повинні відбутися дуже серйозні зміни.

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"Перспективи повного звільнення української території – я маю на увазі кордон 1991 року та проміжну лінію до лютого 2022 року – наразі в найближчій перспективі з військової точки зору немає. Для цього мають відбутися дуже серйозні зміни", – зазначив він.

Зокрема, за його словами, повинна різко посилитися українська армія. Він зазначає, що посилення армії України може відбутися із двох причин.

"Перша – масовані постачання військової допомоги Заходу, у більших обсягах та більших найменувань, ніж зараз. Друге – правильніше використання ресурсів та власних можливостей уже українським керівництвом та командуванням. Тут має бути серйозна оптимізація та доповнення з обох боків. Але такого сценарію, щоби все це сталося, я зараз не бачу", – спрогнозував Шарп.

Інший фактор, який може допомогти повністю деокупувати українські території – це особливі події в Росії.

"Який варіант номер два? Якщо щось особливе станеться в Росії. Росія має певні ресурси для продовження війни, певний запас міцності. Тому щоб щось таке там трапилося, має відбутися зміна влади і, відповідно, або якийсь розвал у Росії, або політичне рішення нової влади. Мені важко припустити, що Путін наважиться віддати те, що він захопив. Отже, це може зробити якась нова влада, якщо вирішить взяти новий курс. Військовим шляхом тут і зараз найближчим часом звільнити всю територію – таких перспектив об'єктивно наразі немає. Можна звільнити якусь невелику територію. Але що буде в майбутньому, ніхто не знає. Щоб це сталося, мають відбутися ті речі, про які я сказав", – зазначив Шарп.

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Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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