'Захопити велику територію': ворог хоче перерізати важливу для ЗСУ трасу - Ступак

Одним з ключових завдань ворога є відрізання Сил Оборони від логістичних шляхів.

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Окупанти хочуть захопити одразу велику територію України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Ступак:

Ворог наближається до важливих трас на Донеччині

Угруповання ЗСУ можуть "відрізати" від логістики

Завданням армії РФ є захоплення українських територій в найкоротші терміни

Армія країни-агресорки Росії поступово просувається до стратегічно важливих шляхів у Донецькій області. Зокрема, ворог націлений перерізати сполучення між містами Павлоград, що у Дніпропетровській області та Покровськ, що у Донецькій.

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, противник таким чином хоче порушити повне забезпечення ЗСУ, адже цією великою дорогою зручно і швидко перевозити вантажі.

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Якщо окупаційним військам РФ вдасться взяти контроль над цим шляхом, українським військовим доведеться шукати інші дороги для логістики, що і займе час, і вплине на загальну ситуацію.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ступак також стверджує, що для ворожої армії тактичним завданням є захоплення Покровська, а також іншої великої ділянки, яка наразі знаходиться під контролем ЗСУ.

"З одного боку Росія намагається обійти зі сходу Костянтинівку, а із заходу – Покровськ. Потім окупанти хочуть з'єднатися на умовній дузі Дружківка – Добропілля. Таким маневром спробують захопити велику територію", - пояснив він.

Таким чином ворог хоче здійснити спершу напівоточення, а потім повністю оточити ЗСУ, щоб ліквідувати угруповання, яке там перебуватиме і змусити інші підрозділи відступити.

"Вони хочуть пришвидшити захоплення українських територій. Думаю, мета всього цього саме така", - підсумував Ступак.

Наступ армії РФ на Покровськ - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW нещодавно стверджували, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, дав вказівку відкласти захоплення великих міст, таких як Покровськ, на користь забезпечення територіальних досягнень.

Натомість раніше у ЗСУ повідомляли, що війська країни-агресорки Росії намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області з метою оточення угруповання ЗСУ там.

Згодом, як писав Главред, депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що російська окупаційна армія фактично дісталась до траси від Покровська до Дніпра, яка є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донеччині.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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