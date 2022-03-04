Супутники зафіксували аеродроми Білорусі, з яких здійснюються авіаудари по мирному населенню України

Аеродром / Reuters

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродромів Білорусі з яких відбуваються авіаудари по мирному населенню і цивільній інфраструктурі.

Крім того, на територію Білорусі була завезена нова партія "Іскандерів". Про це повідомляє УНІАН.

Зі знімків супутника видно кілька баз, на яких спостерігається велике скупчення авіаційної сили: винищувачів МіГ-29, Су-24, Су-27, Су-30. Крім винищувачів там базуються і штурмові вертольоти і транспортні літаки.

Аеродроми, з яких здійснюються вильоти авіації ворога і удари по мирному населенню знаходяться в Барановичах, Мачуличах і Шаталово.

Аеродром в Білорусі на супутнику

Раніше головред писав, що Олександр Лукашенко заявив, що його країну нібито намагаються підштовхнути на війну в Україні.

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Також стало відомо, що президент Білорусі звернувся до Путіна з проханням про додаткові поставки військової техніки для "захисту західних рубежів".

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