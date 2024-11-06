Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

Шольц заявив, що Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні.

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Чому Шольц проти передачі Taurus Україні / колаж: Главред, фото: преслужба Європарламенту, Вікіпедія

Ключові тези Кулеби:

Шольц особисто проти поставки ракет Taurus до України

Канцлер Німеччини не підтримав План перемоги України

Тривалий час Україна веде переговори з Німеччиною щодо постачання Збройним Силам України німецьких крилатих ракет Taurus. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що канцлер Олаф Шольц категоричний у своїй позиції, пояснюючи це запобіганням ескалації війни, ретельним зваженням рішення та навіть побоюваннями, що ракетами вдарить по Москві.

"Я з великою повагою ставлюся до канцлера Шольца, але небажання надавати Taurus - це його особиста принципова позиція", - розповів Кулеба в інтерв'ю для 24 каналу. відео дня

Що відомо про ракету Taurus / Інфографіка: Главред

Також відомо, що після оприлюднення президентом Зеленським його Плану перемоги у війні, Шольц заявив, що Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні та запрошувати її до НАТО.

Передача Україні ракет Taurus - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що канцлер Німеччини Олаф Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus. Він видав заяву, що Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться.

Можливий наступник Шольца підтримав передачу Taurus Україні, але назвав важливу умову. Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. Рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом.

У Берліні висловилися щодо ударів по РФ ракетами Taurus. Міністерка закордонних справ Німеччини підтримала передачу Україні зброї такого виду та розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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