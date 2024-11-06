Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

Юлія Закрепа
6 листопада 2024, 15:40оновлено 6 листопада, 17:11
2004
Шольц заявив, що Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні.
Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини
Чому Шольц проти передачі Taurus Україні / колаж: Главред, фото: преслужба Європарламенту, Вікіпедія

Ключові тези Кулеби:

  • Шольц особисто проти поставки ракет Taurus до України
  • Канцлер Німеччини не підтримав План перемоги України

Тривалий час Україна веде переговори з Німеччиною щодо постачання Збройним Силам України німецьких крилатих ракет Taurus. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що канцлер Олаф Шольц категоричний у своїй позиції, пояснюючи це запобіганням ескалації війни, ретельним зваженням рішення та навіть побоюваннями, що ракетами вдарить по Москві.

"Я з великою повагою ставлюся до канцлера Шольца, але небажання надавати Taurus - це його особиста принципова позиція", - розповів Кулеба в інтерв'ю для 24 каналу.

відео дня
Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини
Що відомо про ракету Taurus / Інфографіка: Главред

Також відомо, що після оприлюднення президентом Зеленським його Плану перемоги у війні, Шольц заявив, що Німеччина не зацікавлена постачати далекобійну зброю Україні та запрошувати її до НАТО.

Передача Україні ракет Taurus - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що канцлер Німеччини Олаф Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus. Він видав заяву, що Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться.

Можливий наступник Шольца підтримав передачу Taurus Україні, але назвав важливу умову. Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. Рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом.

У Берліні висловилися щодо ударів по РФ ракетами Taurus. Міністерка закордонних справ Німеччини підтримала передачу Україні зброї такого виду та розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини військова допомога Ракети Taurus
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:39Світ
Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:20Україна
Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:55Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Путініст Філіп Кіркоров обманював усю РФ - правда відома

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Що означає наліпка під капотом авто у вигляді фари з відсотками: знають не всі

Останні новини

17:50

"Хотіла заспівати йому": на Анну Трінчер плюнув верблюд

17:39

Гарріс і Байден готують заяву і дзвінок Трампу: ЗМІ дізналися подробиці

17:20

Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

17:17

Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

17:14

Популярний шоумен і воїн ЗСУ отримав травму на Запорізькому напрямку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:04

Навіщо класти монету у взуття: ритуал, від якого гроші потечуть рікоюВідео

16:55

Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні

16:54

"Ми досягли всіх своїх цілей": ЗСУ можуть вийти з Курської області - що відомо

16:49

Різке скорочення допомоги Україні: у CNN попередили про наслідки перемоги Трампа

Реклама
16:27

Тільки зіпсуєте: як не можна варити спагеті

16:23

Відключення світла взимку: в Укренерго сказали, коли та на які графіки чекати

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:04

РФ веде розвідку і готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:27

Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

Реклама
15:25

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

15:22

Трамп не фанат Путіна: що нас чекає після виборівПогляд

15:15

Нічого не порветься: чоловік показав, як правильно розкривати конвертВідео

15:07

У Лаврова вибухнули "умовою" Росії для Трампа щодо України

15:06

Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

14:58

Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

14:49

Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

14:44

Загадка для найрозумніших: треба знайти пропущене число за 14 секунд

14:35

Пристібаємо паски безпеки: чого чекати від другого строку ТрампаПогляд

14:28

РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіціВідео

14:15

Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

Реклама
12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти