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Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

Андрій Ганчук
6 листопада 2024, 14:15
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Сполучені Штати не готові збільшити бюджет для підтримки України, вважає нардеп Єгор Чернєв.
Трамп, Україна
За Трампа Україна може отримати потрібні озброєння - нардеп / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви Чернєва:

  • США зроблять РФ пропозицію щодо завершення війни
  • Допомога Україні за Трампа може продовжитися
  • Допомога Києву можлива в рамках кредитів

Після перемоги Дональда Трампа рішення США щодо подальшої підтримки України залежатиме від реакції агресора Росії на майбутню пропозицію стосовно завершення війни. Штати не готові збільшити фінансування, проте можуть посилити санкції проти російської держави або надати потрібні ЗСУ озброєння. Про це заявив народний депутат від Слуги народу, голова делегації Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

В ефірі Новини.LIVE він розповів про те, що наразі не бачить готовності Вашингтона збільшити бюджет для підтримки України.

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Але можуть бути надані кредити, про що не раз уже заявляли представники Республіканської партії.

"Можливо, США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть деякі види озброєння, які нам необхідні. Але подивимося, як розгортатимуться події. Ймовірно, це буде відповіддю на дії або реакцію Кремля у відповідь на пропозицію завершити війну зараз", - підкреслив Єгор Чернєв.

Президентські вибори у США, Гарріс, Трамп, інфографіка
Трамп набрав більше ніж Гарріс голосів виборників і перемагає на виборах / Інфографіка: Главред

Хто такий Єгор Чернєв?

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Трамп перемагає на виборах у США - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у США на виборах президента перемагає представник Республіканської партії Дональд Трамп. Кандидат набирає 277 голосів виборців. Показник демократки Камали Гарріс - 226 голосів.

Президент Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою. Україна очікує рішучих кроків від нової адміністрації США та посилення стратегічної співпраці з Вашинотоном. Також Трампа привітали інші лідери, серед яких президент Франції Макрон, генсекретар НАТО Рютте та британський прем'єр Стармер.

Камала Гарріс поки що не виступатиме перед своїми прихильниками. Її заява очікується 7 листопада. Соратники чекають підрахунку голосів з усієї країни.

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Дональд Трамп президентські вибори в США Єгор Чернєв війна Росії та України
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