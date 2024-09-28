Передача Україні ракет Taurus: у Берліні висловилися щодо ударів по РФ

Анналена Бербок вказала на важливість дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ.

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У Німеччині висловилися щодо відправки в Україну ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Серед німецьких політиків немає єдності щодо питання передання Україні далекобійних ракет Taurus, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона підтримала передачу Україні зброї такого виду і зазначила в інтерв'ю Bloomberg, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

"Єдиний захід безпеки, як мені розповіли: рах*йте до 45, якщо ви досягли 50, ви в безпеці, якщо ні - очевидно, що в вас поцілили", - пояснила співрозмовниця.

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Глава МЗС ФРН вказала на важливість дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ - щоб не чекати, поки ракета перетне кордон, а знищувати військові об'єкти країни-агресора.

Водночас вона підтримала відправлення Україні Німеччиною ракет Taurus, однак наголосила, що для цього необхідне одностайне рішення коаліції, однак поки що в ній немає єдності:

"Щодо Taurus - ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення", - додала Бербок.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Раніше Олаф Шольц зробив заяву про ракети Taurus для України. Він заявив про "тиск" на нього через питання постачання Україні далекобійних Taurus.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін вибухнув погрозами на адресу Заходу. За його словами, якщо Україна отримає право бити вглиб території Росії, Москва відповість "відповідно". Путін вважає, що таке рішення означає нібито пряму участь НАТО в російсько-українській війні.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus. Німеччина вже ухвалила остаточне рішення, пов'язане з поставками ракет Taurus для України, і не буде нічого змінювати.

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