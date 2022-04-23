Німеччина і Франція обходили заборону на продаж зброї Москв і- The Telegraph

Німеччина і Франція обходили заборону на продаж зброї Москві / колаж Ferra, Mil

Німеччина і Франція обійшли ембарго Євросоюзу на постачання зброї країні-агресору Росії, яке було введено ще в 2014 році. Про це з посиланням на власні джерела британське видання The Telegraph.

Німецькі та французькі компанії постачали Кремлю бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку.

За даними журналістів, Франція і Німеччина в обхід ембарго поставили в Росію військової техніки на суму 273 мільйони євро. Також є припущення, що отримана Москвою зброя може використовуватися у війні проти України.

"Вони відправили (Кремлю ‒ Главред) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети і гармати, незважаючи на ембарго ЄС на постачання зброї в Росію, введене після (окупації ‒ Главред) Криму в 2014 році", - зазначає газета.

Крім того, є інформація ‒ щонайменше десять країн-членів НАТО експортували з Росії обладнання (приблизно на 350 мільйонів євро). При цьому близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими і французьким компаніями.

"І Париж, і Берлін чинили опір ембарго ЄС на покупку газу у Росії, і в даний час блок платить Москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", - підкреслили журналісти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дипломати країни-агресора, Росії, на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту.

Як повідомляє авторитетне американське видання The Washington Post, в документі йдеться про те, що поставки Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 мільйонів доларів США, в який входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

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