"Йшли за мною і кричали матом": дівчинка із Закарпаття розповіла про цькування з боку ґвалтівників

14-річна постраждала від ґвалтівників дівчинка розповіла про те, що її кривдники вільно пересувалися по населеному пункту і продовжували морально знущатися.

Постраждала від ґвалтівників дівчинка із Закарпаття розповіла про морально цькування / ua.depositphotos.com

14-річна дівчинка із Закарпаття, яка стала жертвою сексуального насильства, розповіла про те, що вже після того, що сталося кривдники намагалися морально задавити її і продовжували знущання. Про це вона розповіла в коментарі ТСН.

Знайомі дівчинки, які підозрюються в її зґвалтуванні, вільно гуляли по населеному пункту і кричали в її слід нецензурні слова. Вона зізналася, що боялася розповісти про те, що трапилося, тому що її залякали.

"Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і так взяли — вони ходили всюди по вулиці і в магазин ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною (йти - Главред), всіляко кричали матом", — розповіла дівчинка.

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Зґвалтування дівчинки трьома підлітками на Закарпатті - що відомо

Раніше повідомлялося, що історія про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала суспільний резонанс в Україні. За сексуальне насильство над 14-річною школяркою троє обвинувачених були покарані умовним позбавленням волі з відстрочкою вироку на 2 роки. У справу втрутився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Злочин стався у серпні 2021 року. Тоді троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку, при цьому весь процес знімали на телефон, а відео поширили в мережі.

Суд виніс вирок у справі лише через півтора року після вчинення злочину. При цьому в процесі розгляду справу, порушену за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування) змінили перекваліфікували за ч.3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що вже готуються оскаржити рішення суду щодо кривдників неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. У відомстві наголосили, що вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Пізніше стали відомі нові подробиці у справі про зґвалтування дівчини в селі Верхні Ворота Закарпатської області. Скандальна суддя "втекла" на лікарняний, а постраждалій дівчинці шукають нову школу.

Також повідомляється, що троє обвинувачених підлітків продовжують влаштовувати гулянки, п'ють алкоголь і матюкаються. Цікавим залишається той факт, що мама двох підозрюваних працює в місцевій сільраді. Інші співробітники сільради також свідчили в суді і тепер юристи вивчають, чи не могло це вплинути на вирок.

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