Москва готується до "евакуації": Жданов пояснив, чому в РФ говорять про тривожну валізку

Олег Жданов вважає, що Кремль намагається залякати росіян можливим ударом по території Москви.

У Москві говорять про тривожні валізки, щоб залякати населення / Колаж фото pixabay.com, скріншот з відео

У Москві активно публікують інструкцію по збірці тривожної валізки. Однак це не означає, що Кремль готується до наступу української армії на російську територію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

Експерт вважає, що Путін просто хоче залякати росіян можливими ударами. Але при цьому Кремль і не може напевно знати, чи будуть такі спроби ударів по території Москви.

"У Росії не знають, яку зброю передадуть нам західні країни і яке рішення буде прийнято – наносити офіційно удари по території Росії чи ні. Тому і з'явилися оголошення про тривожну валізку. До того ж це елемент пропаганди. Набагато легше управляти народом, який оповитий страхом. Такий народ не знає, чого боятися. Тому вони і залякують людей. Мовляв, пакуйте валізи тривожні, тому що завтра прийде злісне НАТО і постарається у вас все відняти", - говорить Олег Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, вдень, 26 березня, в російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

Окрім того, 22 березня у Курську відбувся потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляли про сильні вибухи в районі аеропорту. Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

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