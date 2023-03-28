'П’ють, влаштовують вечірки': що відомо про хлопців, яких звинувачують у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті

Офіс генпрокурора оскаржуватиме вирок у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками. У відомстві кажуть, що суд виніс занадто легке покарання.

У селі на Закарпатті розповіли про підлітків, яких звинувачують у зґвалтуванні дівчинки/ ua.depositphotos.com

Справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома підлітками на Закарпатті набула великого розголосу після того, як суд вирішив покарати кривдників умовним позбавленням волі з відтермінуванням вироку на 2 роки. При цьому від скоєння злочину до винесення вироку минуло півтора роки – наруга над дівчинкою сталася ще у серпні 2021 року. Журналісти дізналися, що попри надану для суду хорошу характеристику у школі, троє обвинувачених підлітків мають не надто хорошу репутацію у рідному селі.

Як розповів місцевий священник, підлітки пили, вживали нецензурну лексику і влаштовували вечірки. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"По відношенню до навколишніх хлопці були неврівноважені. Пили, курили, матюкались. До вечора були в них гулянки, була гучна музика", – розповів настоятель сільського храму.

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У школі, де підсудним надали позитивну характеристику, коментарів уникають. При цьому не хочуть спілкуватися з журналістами й односельці, на очах яких і розгорталася ця історія.

Цікавою деталлю є ще й те, що матір двох підсудних хлопців працює у місцевій сільській раді. Зважаючи на те, що представники сільради, серед інших, також свідчили у суді, нині юристи вивчають, чи не могло це вплинути на вирок.

Батько дівчинки хоче максимального покарання її кривдникам

Дівчинці за минулі півтора року довелося багато чого пережити, розповідає її батько. Він наголошує, що вирок, про який оголосила суддя – занадто м’який за такий злочин.

"(Покарання – ред.) по максимуму. Я на цьому наполягав із самого початку, коли йшли слідчі дії і до останнього – мої слова записані у вироку. Максимальне покарання. Вийшло так, що вона (суддя – ред.) їх виправдала. Два роки покарання умовно – це не термін за насильницькі дії групою осіб до неповнолітньої особи", – сказав батько дитини.

Підлітки після виходу з СІЗО ходили за дівчинкою і матюкалися

Постраждала дівчинка каже, що вона довго боялася розповідати про той жахливий день, тому що кривдники залякали її. При цьому вони не залишали її у спокої навіть тоді, коли справа дійшла до суду – вони вільно ходили селом і поливали її нецензурною лексикою.

"Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і собі так взяли – вони ходили всюди по вулиці і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками", – розповіла постраждала.

Зґвалтування дівчинки трьома підлітками на Закарпатті – що відомо

Раніше повідомлялося, що історія про зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті викликала суспільний резонанс в Україні. За сексуальне насильство над 14-річною школяркою троє обвинувачених були покарані умовним позбавленням волі з відстрочкою вироку на 2 роки. У справу втрутився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Злочин стався у серпні 2021 року. Тоді троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку, при цьому весь процес знімали на телефон, а відео поширили в мережі.

Суд виніс вирок у справі лише через півтора року після вчинення злочину. При цьому в процесі розгляду справу, порушену за статтею 152 Кримінального кодексу (зґвалтування) змінили перекваліфікували за ч.3 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що вже готуються оскаржити рішення суду щодо кривдників неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. У відомстві наголосили, що вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Пізніше стали відомі нові подробиці у справі про зґвалтування дівчини в селі Верхні Ворота Закарпатської області. Скандальна суддя "втекла" на лікарняний, а постраждалій дівчинці шукають нову школу.

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